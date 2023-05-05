***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 16.04.1999 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZARFİNANSMAN BONOSU 25.07.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 16.09.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 04.10.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 18.11.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 27.01.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIFİNANSMAN BONOSU 24.04.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARIOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 03.02.2022 03.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış YokturTAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 200000000 TRY Yurtiçi 30.03.2023 29.03.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış YokturYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 81.02 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil - Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İngiliz Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Çelebi Hava Servisi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.02 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131679 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.03.2022 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131679 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR TOPAÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Misyon Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Tüzel Kişi Adına Yönetim Kurulu Üyesi, GYT Bilişim ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147596BIST