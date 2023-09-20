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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.09.2023 17:45
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 16.04.1999 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 04.10.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 18.11.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 27.01.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 24.04.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 15.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 03.02.2022 03.02.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 200000000 TRY Yurtiçi 30.03.2023 29.03.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur
TAHVİL / FİNANSMAN BONOSU 500000000 TRY Yurtiçi 16.08.2023 15.08.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196489


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 435,60 7.733.070 % 10,00  
YONGA 44,66 1.932.478 % 10,00  
MIATK 605,20 520.426.707 % 10,00  
SANFM 25,74 30.994.365 % 10,00  
KSTUR 792,50 4.932.502 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0307 27,0409 % 0,13  
Euro 28,9767 28,9962 % 0,53  
Sterlin 33,3995 33,5670 % 0,07  
Frank 30,0884 30,2696 % 0,39  
Riyal 7,1878 7,2239 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 11,46  
Altın Gr. 1.690 1.690 12,01  
Cumhuriyet 11.322 11.493 -8,00  
Tam 11.088 11.208 42,00  
Yarım 5.561 5.627 21,00  
Çeyrek 2.772 2.814 11,00  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,28  
Gümüş Gr. 20,43 20,46 0,29  
B. Petrol 94,27 94,27 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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