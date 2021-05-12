***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.05.2021 14:44
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.05.2021 tarihli toplantısında, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Kadircan Karadut' un görevinden ayrılması nedeniyle, yerine Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Emre Kavaklı' nın 12.05.2021 tarihi itibariyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936414
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1513
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4311
En Düşük
8,2733
12:3510,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1171
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2045
En Düşük
10,0522
12:35494,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,99
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
495,47
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3771
|8,3839
|% 1,26
|
|Euro
|10,1382
|10,1546
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,7818
|11,8409
|% 0,93
|
|Frank
|2,2210
|2,2321
|% 0,91
|
|Riyal
|494,8100
|494,8990
|% 1,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|4,01
|
|Altın Gr.
|495
|495
|6,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,04
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,76
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
16:10
TGSAS, GSRAY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:10
JANTS, SARKY, ROYAL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
BRKO, KSTUR, CASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:55
DARDL, VAKFN, SARKY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
KSTUR, CANTE, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında