***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.04.2023 21:20
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde 1.Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın atanmalarına, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın atanmalarına, 3.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141467
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|GRTRK
|19,36
|920.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|59,40
|50.436.540
|% 10,00
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|ALFAS
|342,50
|829.522.228
|% 9,99
|
|KOPOL
|48,76
|3.231.763.569
|% 9,97
|
|IHAAS
|173,30
|34.640.560
|% 9,96
|
|BRKO
|4,06
|2.462.173
|% -9,98
|
|ISBTR
|39.000,00
|476.170
|% -9,97
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|IMASM
|33,80
|179.085.515
|% -9,96
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|YAYLA
|5,38
|194.218.333
|% -9,88
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|SKTAS
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|% -9,84
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|THYAO
|130,00
|4.048.642.812
|% -2,77
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|KOPOL
|48,76
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|EREGL
|32,90
|2.889.312.329
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|ASTOR
|49,00
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|KOZAL
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|1.993.383.700
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|EKGYO
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|772.704.495
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|ISCTR
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|KRDMD
|16,03
|1.527.771.302
|% -5,48
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4178
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|Euro
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|% 0,06
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|Alış
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|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-8,25
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|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-4,79
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|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
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|Tam
|9.096
|9.297
|8,00
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|Yarım
|4.440
|4.539
|4,00
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|Çeyrek
|2.227
|2.287
|6,00
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|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,12
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|Gümüş Gr.
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|15,55
|-0,08
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|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-2,82
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