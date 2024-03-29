***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2024 11:56
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 29 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde 1.Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet AKA'nın atanmalarına, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet AKA'nın atanmalarına, 3.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet AKA'nın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Rüya ESER'in ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264193
BIST
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15:509.114
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 34,17
|Açılış
|: 9.125
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|Önceki Kapanış
|: 9.080
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9.056
En Yüksek
9.154
15:5032,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0746
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
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32,5453
En Düşük
32,2128
15:5035,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0282
|Açılış
|: 35,2000
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|Önceki Kapanış
|: 35,0500
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35,3786
En Düşük
34,8774
15:502.325,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,16
|Açılış
|: 2.325,58
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|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
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2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ALVES
|63,25
|922.193.457
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.703.853
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.257.746
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|548.045.834
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.611.552
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.959.148
|% -9,94
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|THYAO
|297,00
|6.361.931.164
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|AGROT
|37,08
|2.581.206.369
|% 5,16
|
|AKBNK
|47,00
|2.278.127.916
|% 0,47
|
|ZOREN
|5,90
|2.191.520.256
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.868.127.810
|% 1,78
|
|SASA
|43,48
|6.976.857.489
|% 1,12
|
|EKGYO
|9,95
|1.090.645.542
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.179.432.036
|% 8,90
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3815
|32,3920
|% 0,23
|
|Euro
|35,0309
|35,0933
|% 0,08
|
|Sterlin
|41,1355
|41,3417
|% 0,80
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
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