***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 09:29
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INVEO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895930
BIST
10:461.475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
10:467,3769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3424
10:469,0720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0285
10:46448,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,85
|Açılış
|: 448,61
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler10:46
|INTEM
|40,98
|7.245.566
|% 9,98
|
|TKNSA
|12,78
|30.672.831
|% 9,98
|
|KRONT
|36,84
|35.604.866
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|2.220.958
|% 9,95
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|VANGD
|7,56
|1.977.199
|% -6,32
|
|KARTN
|94,00
|24.390.996
|% -6,00
|
|GUBRF
|87,90
|1.005.646.911
|% 4,58
|
|ARZUM
|26,56
|443.542.778
|% -2,85
|
|GARAN
|10,28
|205.719.959
|% -0,87
|
|AFYON
|5,12
|199.690.075
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|184.661.123
|% 0,52
|
|YKBNK
|3,10
|126.941.382
|% 0,32
|
|AFYON
|5,12
|199.690.075
|% 1,59
|
|KRDMD
|5,76
|184.661.123
|% 0,52
|
|ODAS
|3,90
|117.764.423
|% -0,76
|
|ISYAT
|3,64
|97.935.646
|% 6,12
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3769
|% -0,09
|
|Euro
|9,0605
|9,0720
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0206
|10,0708
|% -0,04
|
|Frank
|8,3284
|8,3786
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9578
|1,9676
|% -0,22
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-0,04
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|-0,08
|
Seans Raporu
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