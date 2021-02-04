***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.02.2021 09:14
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INVEO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907363
BIST
10:011.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.539
En Düşük
1.537
10:017,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,1780
En Düşük
7,1443
10:018,6192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6563
En Düşük
8,6012
10:01419,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,15
|Açılış
|: 419,93
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler10:01
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ISKPL
|28,48
|4.662.119
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|MERKO
|9,65
|5.613.907
|% 6,98
|
|PEGYO
|2,76
|7.362.021
|% 5,75
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|VERTU
|31,04
|645.849
|% -4,49
|
|VAKFN
|8,45
|268.228
|% -4,41
|
|QNBFL
|126,10
|45.018
|% -2,40
|
|KAPLM
|29,00
|172.985
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,51
|2.785.621.750
|% -0,40
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|902.487.148
|% 0,00
|
|ESEN
|34,50
|742.699.155
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|2.785.621.750
|% -0,40
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,11
|902.487.148
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1640
|7,1685
|% 0,06
|
|Euro
|8,6082
|8,6192
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7226
|9,7714
|% -0,10
|
|Frank
|7,9285
|7,9762
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9050
|1,9146
|% 0,13
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-10,13
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,05
|
|B. Petrol
|58,87
|58,87
|0,18
|
Seans Raporu
10:01
daha fazla
-
10:13PRKAB
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.83 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 714, 416 adet işlem
-
10:12XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 180.00 milyon TL de
-
10:12RYSAS
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 722, 621 adet işlem
-
10:10AVOD
Yüzde 5.47 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 525, 729 adet işlem
-
10:09SASA
Yüzde 5.33 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 752, 361 adet işlem