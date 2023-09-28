***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2023 09:08
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ülkü Feyyaz Taktak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197720
BIST
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12:538.274
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 60,62
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5327,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,5259
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5328,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5758
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:531.654,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 33,38
|Açılış
|: 1.654,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:51
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|1.538.506
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|ATSYH
|78,60
|198.072
|% -9,97
|
|THYAO
|241,70
|14.851.484.120
|% 4,90
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|TUPRS
|164,10
|2.252.827.279
|% 0,24
|
|GUBRF
|369,40
|2.189.278.015
|% -3,68
|
|YKBNK
|17,24
|2.321.999.670
|% 1,59
|
|ZOREN
|5,21
|578.921.094
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,09
|853.501.283
|% 0,62
|
|KATMR
|2,46
|250.385.092
|% 1,23
|
|ISCTR
|26,04
|2.562.272.120
|% 2,12
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4133
|27,4191
|% 1,91
|
|Euro
|28,9742
|29,0046
|% 2,05
|
|Sterlin
|33,3571
|33,5243
|% 2,53
|
|Frank
|29,7774
|29,9568
|% 2,42
|
|Riyal
|7,2929
|7,3295
|% 2,03
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|33,41
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.014
|11.097
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.571
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.786
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,95
|0,45
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,28
|