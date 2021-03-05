***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2021 15:49
***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 04.03.2021 tarihli ve 2021/94 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerin 2021 mali yılı bağımsız denetimleri için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915428
BIST
17:551.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,59
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:557,5343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:558,9855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:55409,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,41
|Açılış
|: 409,97
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YKGYO
|6,82
|30.003.497
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.258.586
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.558.535
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.550.329
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|6,03
|2.374.560.103
|% 2,38
|
|GARAN
|9,25
|1.452.264.387
|% -1,60
|
|THYAO
|14,77
|1.261.222.325
|% 0,34
|
|INDES
|32,22
|1.109.086.126
|% 5,71
|
|KRDMD
|7,30
|1.030.638.171
|% -0,82
|
|PETKM
|6,03
|2.374.560.103
|% 2,38
|
|EKGYO
|2,46
|743.865.613
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|496.234.532
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.452.264.387
|% -1,60
|
|SKBNK
|1,41
|206.382.530
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5284
|7,5343
|% 0,31
|
|Euro
|8,9774
|8,9855
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,3732
|10,4252
|% -0,30
|
|Frank
|8,0679
|8,1165
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0009
|2,0109
|% 0,19
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|2,37
|