***ISATR* *ISKUR* *ISBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.02.2020 15:36
***ISATR******ISKUR******ISBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKUR, ISATR, ISBTR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKUR.E, ISATR.E, ISBTR.E paylarının işlem sırasında uygulanan maksimum emir değeri 05.02.2020 tarihinden geçerli olarak sırasıyla 2.000.000 TL, 1.000.000 ve 500.000 TL'ye artırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816959
BIST
16:00121.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 2.309,31
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.625
En Düşük
120.159
16:005,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0047
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:006,6085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:00301,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,00
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.175.885
|% 19,98
|
|DITAS
|13,69
|29.791.955
|% 19,46
|
|TEKTU
|1,58
|175.649.979
|% 16,18
|
|RYSAS
|9,81
|11.648.296
|% 15,55
|
|DOKTA
|88,55
|31.664.656
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,29
|1.003.572.333
|% 3,25
|
|PETKM
|4,21
|659.673.639
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|630.361.552
|% 7,41
|
|ASELS
|24,28
|515.582.230
|% 3,85
|
|SISE
|5,62
|419.250.872
|% 0,72
|
|PETKM
|4,21
|659.673.639
|% 2,43
|
|HLGYO
|1,71
|211.953.948
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,91
|346.417.779
|% 3,19
|
|TEKTU
|1,58
|175.649.979
|% 16,18
|
|ISGYO
|1,91
|219.310.141
|% 2,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7594
|7,7983
|% 0,10
|
|Frank
|6,1477
|6,1847
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5898
|1,5978
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,26
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-13,89
|
|Yarım
|961
|986
|-6,71
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,39
|
Seans Raporu
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