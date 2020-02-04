***ISATR* *ISKUR* *ISBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISATR******ISKUR******ISBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISKUR, ISATR, ISBTR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarISKUR.E, ISATR.E, ISBTR.E paylarının işlem sırasında uygulanan maksimum emir değeri 05.02.2020 tarihinden geçerli olarak sırasıyla 2.000.000 TL, 1.000.000 ve 500.000 TL'ye artırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816959BIST