***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.07.2020 14:09
***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISCTR, ISATR, ISBTR, ISKUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTISBE2035
Nominal Değer (TL)
1.157.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/07/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
22/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861350
BIST
14:33119.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.443,62
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:336,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:337,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:33413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,29
|Açılış
|: 413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.440.203
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.323.088
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.892.419
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,35
|761.841.238
|% -0,84
|
|ODAS
|2,76
|298.781.242
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,76
|240.149.902
|% 1,73
|
|HALKB
|5,97
|238.090.953
|% 1,36
|
|VAKBN
|4,96
|228.022.198
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,35
|761.841.238
|% -0,84
|
|IHLGM
|1,76
|240.149.902
|% 1,73
|
|ODAS
|2,76
|298.781.242
|% 2,22
|
|ADESE
|2,48
|116.707.211
|% 0,81
|
|HALKB
|5,97
|238.090.953
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6733
|8,7168
|% -0,30
|
|Frank
|7,3580
|7,4023
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,60
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,10
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|