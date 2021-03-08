***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 18:05
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Efes Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916107
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,1867
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1723
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05416,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 416,75
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7104
|7,7187
|% 2,48
|
|Euro
|9,1441
|9,1523
|% 1,92
|
|Sterlin
|10,6256
|10,6789
|% 2,19
|
|Frank
|8,2133
|8,2628
|% 1,93
|
|Riyal
|2,0502
|2,0605
|% 2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-17,48
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,49
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|-0,70
|