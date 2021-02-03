***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin 25, 28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesi ve söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli izinlerin alınması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907219BIST