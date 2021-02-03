***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.02.2021 15:39
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Esas Sözleşmemizin 25, 28 ve 62 numaralı maddelerinin tadil edilmesi ve söz konusu değişikliklere ilişkin gerekli izinlerin alınması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bankamız Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907219
BIST
16:521.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:527,1658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0365
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:528,6143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:52423,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MERKO
|9,02
|149.234.397
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,58
|19.267.708
|% -5,62
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|GARAN
|9,97
|1.396.232.782
|% 2,89
|
|KOZAL
|122,70
|1.099.780.603
|% 1,15
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.179.097.754
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|576.493.837
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|929.099.088
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,70
|568.393.246
|% 7,57
|
|DOHOL
|4,07
|788.036.071
|% -3,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1614
|7,1658
|% -0,51
|
|Euro
|8,6099
|8,6143
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7573
|9,8062
|% -0,53
|
|Frank
|7,9464
|7,9943
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9059
|1,9154
|% -0,44
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|2,24
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,92
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,41
|
|Çeyrek
|679
|694
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,32
|
Seans Raporu
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