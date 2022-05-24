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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

24.05.2022 16:55
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kuruluş tarafından duyurulan kredi derecelendirme notlarına aşağıda yer verilmektedir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Not: trA- Kısa Vadeli Ulusal Not: trA-2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032107


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ORCAY 20,02 126.004.699 % 9,94  
KGYO 4,76 1.793.235 % 9,93  
POLHO 4,47 66.911.750 % 9,83  
JANTS 78,95 174.962.636 % 9,65  
MZHLD 51,80 5.665.946 % 9,01  
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Riyal 4,2654 4,2868 % 0,81  
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Altın Ons 1.864 1.865 11,05  
Altın Gr. 962 962 12,94  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,00 22,03 0,21  
Gümüş Gr. 11,35 11,37 0,20  
B. Petrol 111 111 0,31  
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