***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kuruluş tarafından duyurulan kredi derecelendirme notlarına aşağıda yer verilmektedir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Not: trA- Kısa Vadeli Ulusal Not: trA-2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032107BIST