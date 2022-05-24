***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.05.2022 16:55
***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings ile Bankamız arasında imzalanmış olan kredi derecelendirme sözleşmesi karşılıklı mutabakatla iptal edilmiş ve derecelendirme hizmeti sonlandırılmıştır. Bankamızın en son 16.02.2022 tarihinde Kuruluş tarafından duyurulan kredi derecelendirme notlarına aşağıda yer verilmektedir: Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu: B Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu/Görünümü: B/Negatif Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu: B Uzun Vadeli Ulusal Not: trA- Kısa Vadeli Ulusal Not: trA-2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032107
BIST
17:212.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,34
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
17:2116,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0984
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
17:2117,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1930
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
17:21961,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,92
|Açılış
|: 961,71
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ORCAY
|20,02
|126.004.699
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.793.235
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.911.750
|% 9,83
|
|JANTS
|78,95
|174.962.636
|% 9,65
|
|MZHLD
|51,80
|5.665.946
|% 9,01
|
|SELVA
|9,21
|30.812.605
|% -9,71
|
|NUGYO
|6,10
|252.698.111
|% -8,68
|
|MNDRS
|3,05
|22.742.945
|% -7,01
|
|SEYKM
|7,67
|61.058.215
|% -5,31
|
|POLTK
|637,80
|20.608.666
|% -5,03
|
|THYAO
|42,38
|2.690.039.906
|% -1,35
|
|GARAN
|15,07
|2.289.719.758
|% -0,66
|
|SISE
|19,82
|1.953.699.246
|% 2,43
|
|KARSN
|5,78
|1.570.846.207
|% 0,52
|
|KRDMD
|14,20
|1.224.373.907
|% -0,14
|
|KARSN
|5,78
|1.570.846.207
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,55
|481.618.248
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,26
|218.131.226
|% -0,79
|
|GARAN
|15,07
|2.289.719.758
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,34
|640.198.135
|% -1,36
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0134
|16,0251
|% 0,62
|
|Euro
|17,2143
|17,2338
|% 1,16
|
|Sterlin
|19,9966
|20,0969
|% 0,09
|
|Frank
|16,6597
|16,7601
|% 1,45
|
|Riyal
|4,2654
|4,2868
|% 0,81
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|11,05
|
|Altın Gr.
|962
|962
|12,94
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,20
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,31
|