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***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

07.08.2020 19:10
GÜNCEL HABERLER



***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
43938
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

      
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" (II-14.1) TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
İlişikte sunduğumuz Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca düzenlenmiş 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka'nın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
    Yusuf Ziya Toprak

    Yönetim  Kurulu Başkan Vekili ve Denetim  Komitesi Başkanı
Ersin Önder Çiftçioğlu
Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi
Adnan Bali
Genel Müdür
Senar Akkuş
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866878


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KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Sterlin 9,4832 9,5308 % 0,17  
Frank 7,9493 7,9971 % 0,49  
Riyal 1,9388 1,9485 % 0,92  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.019 2.020 -43,99  
Altın Gr. 473 473 -6,43  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.202 3.415 -45,80  
Yarım 1.554 1.671 -6,40  
Çeyrek 780 835 -8,30  
Gümüş.Ons 27,59 27,63 -1,31  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,27  
B. Petrol 44,34 44,34 -0,75  
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