***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.03.2021 tarihli toplantısında, bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.'nin yapacağı halka arz kapsamında, şirket portföyünde bulunan bağlı ortaklık paylarından 14.863.987,28 TL'lık kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına karar verilmişti.Bu defa, 19.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halka arz edilecek pay tutarının 14.870.000,00 TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919466BIST