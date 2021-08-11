***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 19:15
***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizin mobilya ihracatının geliştirilmesi amacıyla, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından olan 8 firma biraraya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda protokol imzalamıştır. Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesi 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Bağlı Ortaklığıımz İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesine %12,5 (1.250.000 TL) oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957393
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0689
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0544
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05482,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,82
|Açılış
|: 482,92
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5553
|8,5570
|% -0,79
|
|Euro
|10,0618
|10,0828
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,7600
|11,8190
|% -1,36
|
|Frank
|9,2142
|9,2697
|% -1,12
|
|Riyal
|2,2721
|2,2835
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|1,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,23
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD