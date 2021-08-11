***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISBIR*** İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizin mobilya ihracatının geliştirilmesi amacıyla, Türk mobilya sektörünün belli başlı mobilya firmalarından olan 8 firma biraraya gelerek dış ticaret alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulması konusunda protokol imzalamıştır. Şirket merkezi İstanbul olarak belirlenen FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesi 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.Bağlı Ortaklığıımz İŞBİR SÜNGER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu, kurulacak olan FTR Dış Ticaret Mobilya Anonim Şirketi'nin sermayesine %12,5 (1.250.000 TL) oranında iştirak edilmesine karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957393BIST