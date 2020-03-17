***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:51
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829957
BIST
16:2885.592
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -2.296,05
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:286,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0450
|Açılış
|: 6,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:287,1255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:28310,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -2,93
|Açılış
|: 310,51
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.295.652
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PAPIL
|7,08
|5.079.061
|% 5,83
|
|CELHA
|5,50
|1.276.655
|% 4,76
|
|KARTN
|285,40
|7.739.534
|% 4,58
|
|IHYAY
|0,54
|18.261.404
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|578.002
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.544.359
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.418.324
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.781.839
|% -10,00
|
|ASELS
|21,72
|1.073.084.569
|% -5,24
|
|THYAO
|7,91
|857.799.749
|% -3,89
|
|GARAN
|8,26
|629.060.379
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,00
|283.794.418
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,96
|270.890.203
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,00
|283.794.418
|% -1,48
|
|THYAO
|7,91
|857.799.749
|% -3,89
|
|IHLGM
|0,79
|85.139.682
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|105.741.693
|% -7,20
|
|TSKB
|0,90
|79.617.672
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8130
|7,8522
|% -0,73
|
|Frank
|6,7178
|6,7583
|% -0,70
|
|Riyal
|1,7213
|1,7300
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-24,65
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|34,15
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,52
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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