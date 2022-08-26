***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 17:35
***ISCTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISCTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058612
BIST
17:213.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 45,85
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
17:2118,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
17:2118,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1404
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
17:211.023,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.023,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.018,26
BIST En Aktif Hisseler17:19
|PRZMA
|4,29
|7.373.130
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|208.051.955
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.197.302.779
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.821.964
|% 9,99
|
|HKTM
|21,42
|13.315.186
|% 9,96
|
|PAMEL
|145,00
|51.178.407
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SANFM
|14,72
|69.060.116
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.834.239
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|76.035.349
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,08
|6.209.675.789
|% 3,06
|
|YKBNK
|7,15
|5.958.860.044
|% 8,99
|
|GARAN
|26,34
|4.937.365.181
|% 2,25
|
|THYAO
|70,90
|4.775.695.618
|% 0,85
|
|EKGYO
|4,04
|3.736.735.759
|% 5,21
|
|MOBTL
|2,16
|210.485.400
|% 6,93
|
|PSGYO
|4,10
|195.013.593
|% 1,49
|
|ULUFA
|3,86
|167.771.698
|% 4,89
|
|AKYHO
|1,98
|84.786.824
|% 5,32
|
|TURSG
|6,25
|222.846.808
|% 1,46
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1683
|18,1842
|% 0,12
|
|Euro
|18,2480
|18,2626
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,5291
|21,6371
|% 0,43
|
|Frank
|18,8748
|18,9885
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8245
|4,8487
|% 0,07
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.831
|6.889
|-42,00
|
|Yarım
|3.329
|3.368
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,32
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34RALYH
Yüzde 7.36 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 315, 261 adet işlem
-
17:33XU100
Endeks 3, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 75, 858.00 milyon TL de
-
17:33SNGYO
Yüzde 5.50 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 925, 551 adet işlem
-
17:32ETYAT
Yüzde 7.59 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 755 adet işlem
-
17:30DOGUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 922, 974 adet işlem