***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2022 15:20
***ISFIN*** İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFISFN42229 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISFN42229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
İhraç Fiyatı 0,95072
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 130.000.000.- TL nominal değerli, 86 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993021
BIST
16:192.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:1913,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0101
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:1915,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0345
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:19807,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,58
|Açılış
|: 806,81
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:19
|DOBUR
|118,80
|23.578.145
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|87.659.727
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.133.901
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,24
|61.489.360
|% -6,81
|
|GEDZA
|19,73
|33.873.246
|% -6,49
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|CELHA
|8,46
|18.148.182
|% -4,41
|
|KRDMD
|12,78
|4.522.983.463
|% 1,11
|
|SISE
|15,33
|2.787.877.886
|% 3,86
|
|THYAO
|26,94
|2.287.147.004
|% 0,15
|
|EREGL
|31,64
|1.945.958.197
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,82
|1.158.680.169
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,78
|4.522.983.463
|% 1,11
|
|YKBNK
|3,82
|1.158.680.169
|% 1,87
|
|SISE
|15,33
|2.787.877.886
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,37
|250.902.902
|% 0,00
|
|GARAN
|11,81
|1.092.003.787
|% 0,25
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8014
|13,8170
|% 0,07
|
|Euro
|15,6959
|15,7342
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8594
|% 0,08
|
|Frank
|14,9018
|14,9915
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6636
|3,6819
|% -0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-3,03
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.335
|5.470
|35,13
|
|Yarım
|2.579
|2.646
|16,99
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,14
|0,03
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|0,36
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33ICBCT
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 466 adet işlem
-
16:32KZBGY
Yüzde 4.18 oranında artışla 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 899, 316 adet işlem
-
16:31KRDMB
Yüzde 5.17 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 867, 482 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 73 artarak (% 0.60 ) 2, 292
-
16:30XU100
Endeks 2, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 26, 328.00 milyon TL de