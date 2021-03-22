***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 18:15
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Senar Akkuş'un, Başkan Vekilliğine Türkiye Teknoloji Vakfı'nın (Vakıf temsilcisi olarak Sayın Ahmet Mete Çakmakcı) seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919801
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 8,71%
|| 0,6282
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,4202
En Yüksek
|Değişim
|: 9,66%
|| 0,8299
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,80
En Yüksek
|Değişim
|: 8,14%
|| 32,96
|Açılış
|: 437,80
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8301
|7,8413
|% 8,71
|
|Euro
|9,3728
|9,4202
|% 9,66
|
|Sterlin
|10,8686
|10,9231
|% 8,98
|
|Frank
|8,4861
|8,5372
|% 9,76
|
|Riyal
|2,0919
|2,1024
|% 9,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-6,83
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,69
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,70
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,63
|64,63
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK