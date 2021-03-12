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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.03.2021 17:39



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.03.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmak üzere 3.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve tahsisli satış yöntemiyle tertipler halinde, maksimum 1.200 güne kadar vadeli, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçlara ilişkin tüm şart ve esasların belirlenmesi, değişken faizli ihraç yapılması halinde türev kullanılarak işlemlerin sabit faizli olacak şekilde yapılandırılabilmesi ile ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin aracı kurumun yetkilendirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine ve ihraçlara ilişkin satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi de dâhil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin süreçlerin verilen yetkiye istinaden Şirket Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine karar verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 3.000.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917998


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