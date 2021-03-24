***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 16:23
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Murat Karluk Çetinkaya'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920192
BIST
17:391.406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 28,96
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:397,8854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0546
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:399,3973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0641
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:39440,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,34
|Açılış
|: 440,60
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:39
|PRZMA
|5,39
|6.751.677
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|60.118.399
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|13.241.713
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.137.840
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|536.716
|% 10,00
|
|AVHOL
|8,92
|8.123.759
|% -1,55
|
|VAKFN
|28,50
|21.772.139
|% -0,70
|
|AGHOL
|24,20
|102.354.973
|% 0,00
|
|BALAT
|8,00
|505.856
|% 0,00
|
|ETILR
|6,01
|1.629.245
|% 0,17
|
|KOZAL
|117,20
|753.443.883
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,88
|373.761.080
|% 1,62
|
|VAKBN
|3,56
|357.702.318
|% 3,19
|
|ODAS
|3,46
|337.256.271
|% 5,81
|
|AVOD
|10,28
|323.814.621
|% 9,95
|
|GARAN
|7,18
|6.761.125.707
|% -0,14
|
|TSKB
|1,46
|365.326.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|563.825.363
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,18
|247.225.552
|% 6,31
|
|EKGYO
|1,89
|379.548.996
|% 2,16
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8824
|7,8854
|% -0,69
|
|Euro
|9,3535
|9,3973
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,8137
|10,8679
|% -0,68
|
|Frank
|8,4185
|8,4692
|% -0,58
|
|Riyal
|2,1040
|2,1145
|% -0,33
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|4,52
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,02
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|1,77
|
Seans Raporu
17:39
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-
17:53TMSN
Yüzde 5.45 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 368, 637 adet işlem
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17:52KAPLM
Yüzde 7.38 oranında artışla 31.14 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 119 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 12 artarak (% 1.35 ) 1, 206
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, PEKGY, MERIT, KSTUR, PRZMA, TGSAS, SAYAS, FADE, YESIL, PSDTC
-
17:50
BLCYT, KLNMA, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında