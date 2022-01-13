***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 16:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993516
BIST
17:392.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,56
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:3913,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2811
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:3915,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3694
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:39789,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 12,92
|Açılış
|: 789,89
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:37
|TETMT
|367,40
|17.498.110
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.879.516
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|115.473.609
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,51
|6.433.569.390
|% 3,52
|
|THYAO
|28,40
|4.630.184.318
|% 5,65
|
|EREGL
|31,78
|2.147.445.852
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.956.196.004
|% 0,08
|
|SISE
|15,10
|1.928.692.149
|% -0,59
|
|KRDMD
|13,51
|6.433.569.390
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,84
|1.226.307.898
|% -1,03
|
|PETKM
|9,61
|1.759.818.392
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.956.196.004
|% 0,08
|
|THYAO
|28,40
|4.630.184.318
|% 5,65
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4774
|13,5050
|% 2,13
|
|Euro
|15,4845
|15,5217
|% 2,41
|
|Sterlin
|18,5262
|18,6191
|% 2,49
|
|Frank
|14,7999
|14,8891
|% 2,68
|
|Riyal
|3,5920
|3,6100
|% 2,25
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:37
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17:52EUHOL
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 37 artarak (% 0.50 ) 1, 868
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, UZERB, EMNIS, LINK, PSGYO, DENGE, TETMT
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17:51
DOAS, TETMT, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
YONGA, CEOEM, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında