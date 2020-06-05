***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 15:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849461
BIST
15:32110.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 653,42
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
15:326,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7804
En Düşük
6,7351
15:327,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
15:32368,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -3,86
|Açılış
|: 368,28
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
368,15
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|13,53
|3.100.770
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|262.037
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.948.929
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|60.498.817
|% 9,96
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|14.308.216
|% -9,84
|
|GSDDE
|4,40
|3.251.835
|% -5,38
|
|THYAO
|12,72
|616.612.787
|% 1,03
|
|GARAN
|8,15
|474.589.772
|% 0,12
|
|TUPRS
|88,90
|385.756.689
|% 2,72
|
|PETKM
|3,80
|328.514.642
|% -1,55
|
|ASELS
|31,86
|302.295.964
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,64
|165.995.778
|% -1,20
|
|PETKM
|3,80
|328.514.642
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,33
|112.603.742
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,23
|87.061.831
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,49
|228.984.279
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5522
|8,5951
|% 0,85
|
|Frank
|7,0350
|7,0774
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7974
|1,8064
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-21,11
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.431
|-16,10
|
|Tam
|2.474
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|-8,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|-4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,46
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,45
|41,45
|1,47
|