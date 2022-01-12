İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
12.01.2022 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993178
BIST
17:462.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,79
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:4613,6068
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -0,2001
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,5273
17:4615,5538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1459
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,4649
17:46806,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,29
|Açılış
|: 806,43
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DOBUR
|118,80
|25.031.306
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.699.329
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.020.925
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|63.190.067
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|GEDZA
|19,30
|44.847.676
|% -8,53
|
|KRSTL
|4,18
|71.043.787
|% -8,13
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|PENTA
|334,60
|41.658.556
|% -4,40
|
|KRDMD
|13,01
|6.492.115.990
|% 2,93
|
|SISE
|15,36
|3.287.733.072
|% 4,07
|
|THYAO
|26,84
|2.626.957.463
|% -0,22
|
|EREGL
|31,76
|2.365.749.028
|% 0,00
|
|GARAN
|11,88
|1.743.793.342
|% 0,85
|
|KRDMD
|13,01
|6.492.115.990
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,89
|1.581.834.741
|% 3,73
|
|SISE
|15,36
|3.287.733.072
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,39
|356.409.904
|% 0,84
|
|GARAN
|11,88
|1.743.793.342
|% 0,85
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7184
|13,7347
|% -0,52
|
|Euro
|15,6675
|15,6943
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,7645
|18,8586
|% 0,08
|
|Frank
|14,9026
|14,9924
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6529
|3,6712
|% -0,32
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|0,49
|
|Altın Gr.
|805
|805
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,45
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem