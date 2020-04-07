***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.842,76 % 0,0096Tescil ve İlan Giderleri810 % 0,0013Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.250 % 0,0037Alınan Kredi Faizleri110.402,57 % 0,1814Saklama Ücretleri23.674,68 % 0,0389Fon Yönetim Ücreti227.673,98 % 0,374Hisse Senedi Komisyonu1.263.999,58 % 2,0764Tahvil Bono Komisyonu1.435,11 % 0,0024Gecelik Ters Repo Komisyonu14.532,46 % 0,0239Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,2 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu185.755,63 % 0,3051Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.162,29 % 0,0233TOPLAM GİDERLER1.850.813,36 % 3,0404DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ60.873.715,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836082BIST