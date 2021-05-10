***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 16.443 1.063.862,1 11,36 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 221.363 2.662.976,58 28,43 1,17Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 193.171 1.638.090,08 17,48 0,71Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 36.497 1.197.101,6 12,78 0,52Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 147 1.909,53 0,02 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 615 4.085,51 0,04 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 274.605 2.800.616,32 29,89 1,22Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 742.841 9.368.641,72 100 4,08B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFFNBK52113 4.705.000 4.769.201 6,15 2,08- TRFGRFA52114 3.260.000 3.258.372,93 4,2 1,42- TRFGRFA92110 1.950.000 1.839.670,56 2,37 0,8- TRFHSBC62114 13.850.000 13.546.549,27 17,48 5,91- TRFVKFB72130 2.000.000 2.048.269,32 2,64 0,89- TRSARCL42313 1.100.000 1.106.693,92 1,43 0,48- TRSARCL72112 4.500.000 4.551.481,6 5,87 1,98- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.804.936,65 2,33 0,79- TRSBOLU72119 5.000.000 5.104.178,7 6,59 2,23- TRSERGL52117 1.500.000 1.555.272,21 2,01 0,68- TRSGRAN23013 10.500.000 11.302.098,13 14,58 4,93- TRSKCTF62110 1.900.000 1.959.156,37 2,53 0,85- TRSKFTF62113 900.000 927.578,41 1,21 0,4- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.052.117,83 1,36 0,46- TRSOPAS22319 1.030.000 1.075.432,93 1,39 0,47- TRSTHALE2716 1.000.000 1.043.165,05 1,35 0,45- TRSTPRS12313 6.700.000 6.767.849,37 8,73 2,95- TRSTPRS22312 5.000.000 5.015.323,12 6,47 2,19- TRSVKFB92719 600.000 659.168,92 0,85 0,29- TRSYDAT32212 2.500.000 2.604.556,76 3,36 1,14- TRSYKBK62914 5.000.000 5.502.380,58 7,1 2,4Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 75.815.000 77.493.453,62 100 33,79B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 75.815.000 77.493.453,62 100 33,79C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.450 8,45GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 10.05.2021 23.036.390,41 23.036.390,41 16,17 10,04T.Repo 10.05.2021 23.036.390,41 23.036.390,41 16,17 10,04T.Repo 10.05.2021 36.056.958,9 36.056.958,9 25,31 15,72T.Repo 10.05.2021 14.022.150,68 14.022.150,68 9,84 6,11BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.084.389,58 550.847,6 0,39 0,24BPP 15.06.2021 568.116,23 557.463,64 0,39 0,24BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.468.860,87 6,65 4,13BPP 07.06.2021 10.088.721,53 9.940.934,91 6,98 4,33Vadeli Mevduat 10.06.2021 6.000.000 6.018.929,97 4,22 2,62Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.191.405 5,05 3,14Katılma Belgesi TI1 6.513 2.027.466,68 1,42 0,88VOB Nakit Teminat 8.490.819,03 8.490.819,03 5,96 3,7GRUP TOPLAMI- 142.483.007,68 100 62,1ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 229.345.103,03İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ229.345.103,03 % 100 % 99,3B. HAZIR DEĞERLER46.376,98 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar46.376,98 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)2.340.632,23 % 100 % 1,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar2.340.632,23 % 100 % 1,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-1.348.235,9 % 100 -% 0,58a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.348.235,9 % 100NET VARLIK DEĞERİ230.970.438,01Pay Sayısı160.599.284 -% 0,58Pay Başına Net Aktif Değer1,4382İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935991BIST