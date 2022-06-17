***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2022 tarihinde Şirketimizle Afrika'da mukim bir müşterimiz arasında anahtar teslimi, 300 ton/gün kapasiteli un değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre tesisin 24.03.2023 tarihinde devreye alınması öngörülmektedir. Sözleşmenin toplam bedeli 3.3 milyon USD olup 24.06.2022 tarihinde 660.000 USD, 24.10.2022 tarihinde 2.310.000 USD tahsilat yapılacak, kalan 330,000 USD ise tesisin devreye alınmasını müteakiben tahsil edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038106BIST