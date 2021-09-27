***ITTFH* *NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.09.2021 09:17
***ITTFH******NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965271
BIST
09:551.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.393
En Düşük
1.393
09:558,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
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8,8933
En Düşük
8,8502
09:5510,3930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0405
|Açılış
|: 10,3600
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|Önceki Kapanış
|: 10,3500
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10,4434
En Düşük
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09:55501,24
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|| 2,19
|Açılış
|: 501,21
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|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler09:55
|INVEO
|104,20
|1.054.504
|% 9,97
|
|RALYH
|5,64
|1.390.001
|% 9,94
|
|BRMEN
|2,20
|57.046
|% 8,37
|
|KERVN
|0,53
|611.483
|% 8,16
|
|OYLUM
|12,50
|1.142.363
|% 7,48
|
|PENTA
|161,60
|593.072
|% -9,97
|
|BJKAS
|5,89
|1.592.214
|% -4,23
|
|DGGYO
|10,36
|167.739
|% -3,18
|
|BASCM
|9,20
|3.082
|% -3,16
|
|AGYO
|2,89
|246.361
|% -2,36
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,27
|160.985.667
|% 0,00
|
|TCELL
|15,40
|152.174.514
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|100.490.259
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,27
|160.985.667
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,43
|125.522.989
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,32
|68.996.578
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8663
|8,8702
|% 0,05
|
|Euro
|10,3850
|10,3930
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,0883
|12,1490
|% 0,01
|
|Frank
|9,5272
|9,5846
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3573
|2,3691
|% 0,03
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|7,23
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,08
|78,08
|0,85
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