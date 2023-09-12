***ITTFH* *RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
12.09.2023 12:12
***ITTFH******RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ITTFH, RTALB]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ITTIFAK HOLDING 84 13/09/2023
RTA LABORATUVARLARI 80 13/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194115
BIST
'
13:008.162
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 15,67
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0026,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0028,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0452
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:001.659,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.659,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler12:52
|ISBTR
|149.788,30
|1.497.883
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.114.896.604
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|56.982.626
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.512.702
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|102.950.219
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.025.377.661
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|433.440
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|518.944.946
|% -9,99
|
|SNKRN
|24,30
|457.520
|% -9,93
|
|KOZAL
|31,94
|3.817.151.499
|% -2,62
|
|THYAO
|236,10
|2.953.336.521
|% 0,68
|
|ASTOR
|142,60
|2.872.340.980
|% 2,59
|
|SISE
|54,05
|2.626.613.989
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,36
|2.153.600.363
|% 1,84
|
|ZOREN
|5,03
|1.334.530.028
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|238.633.104
|% -0,98
|
|KOZAL
|31,94
|3.817.151.499
|% -2,62
|
|EKGYO
|8,91
|1.037.830.815
|% -1,33
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8546
|26,8606
|% -0,02
|
|Euro
|28,8447
|28,8568
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,4216
|33,5892
|% -0,23
|
|Frank
|30,0143
|30,1951
|% -0,06
|
|Riyal
|7,1473
|7,1831
|% 0,10
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|11.272
|11.442
|-34,00
|
|Tam
|11.048
|11.115
|-38,00
|
|Yarım
|5.541
|5.580
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.790
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|0,66
|