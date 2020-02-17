***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.02.2020 09:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Ek'te paylaşılan varantların dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren tablo Ek'te yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819364
BIST
11:54120.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 746,65
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.155
En Düşük
120.561
11:546,0448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
11:546,5590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
11:54307,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,04
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,28
|428.277.739
|% 13,89
|
|TSPOR
|5,30
|125.965.218
|% 13,73
|
|PRKAB
|4,92
|26.978.588
|% 9,82
|
|HALKS
|2,50
|36.923
|% 9,65
|
|GUBRF
|16,98
|98.484.178
|% 8,78
|
|ERBOS
|24,98
|10.390.836
|% -9,10
|
|DARDL
|5,60
|121.475
|% -8,65
|
|ARDYZ
|16,52
|23.084.496
|% -8,22
|
|KRTEK
|3,39
|1.771.294
|% -7,38
|
|HUBVC
|40,08
|28.549.403
|% -7,18
|
|ASELS
|30,20
|782.511.093
|% 3,85
|
|GSRAY
|3,28
|428.277.739
|% 13,89
|
|THYAO
|15,07
|400.549.964
|% 1,21
|
|ODAS
|2,22
|373.231.629
|% 3,26
|
|PETKM
|4,17
|298.673.466
|% 0,48
|
|ODAS
|2,22
|373.231.629
|% 3,26
|
|GSRAY
|3,28
|428.277.739
|% 13,89
|
|PETKM
|4,17
|298.673.466
|% 0,48
|
|KARSN
|1,94
|137.130.044
|% -1,52
|
|BJKAS
|2,99
|179.460.753
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8558
|7,8952
|% -0,26
|
|Frank
|6,1307
|6,1676
|% -0,17
|
|Riyal
|1,6064
|1,6144
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,93
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|-2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|-6,80
|
|Yarım
|978
|1.003
|-3,29
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,42
|57,42
|0,09
|