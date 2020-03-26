***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2020 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832238
BIST
10:3789.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 56,60
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
89.347
En Düşük
88.481
10:376,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0704
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5056
En Düşük
6,4061
10:377,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1003
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0972
En Düşük
6,9707
10:37335,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,58
|Açılış
|: 335,34
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,05
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,73
|3.902.901
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|74.602.257
|% 10,00
|
|ORMA
|3,96
|20
|% 10,00
|
|ISKUR
|304.381,50
|304.382
|% 10,00
|
|RTALB
|6,39
|988.380
|% 9,98
|
|QNBFL
|128,90
|512.119
|% -9,99
|
|BALAT
|1,67
|63.649
|% -9,24
|
|RALYH
|7,40
|740
|% -7,50
|
|NIBAS
|5,70
|11
|% -7,32
|
|ISYAT
|2,12
|2.488.397
|% -5,36
|
|THYAO
|8,73
|119.821.203
|% -0,46
|
|GARAN
|7,55
|101.296.479
|% 0,67
|
|ECILC
|4,68
|89.728.015
|% 6,12
|
|PGSUS
|31,38
|81.948.942
|% 9,87
|
|ASELS
|23,30
|79.267.499
|% -0,60
|
|GSRAY
|1,66
|45.282.085
|% 3,75
|
|TSPOR
|2,29
|61.594.775
|% 6,51
|
|IHLGM
|0,77
|20.572.386
|% 0,00
|
|ECILC
|4,68
|89.728.015
|% 6,12
|
|YKBNK
|1,87
|32.079.210
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6960
|7,7346
|% 1,19
|
|Frank
|6,6342
|6,6742
|% 1,43
|
|Riyal
|1,7237
|1,7324
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.609
|-12,01
|
|Altın Gr.
|333
|333
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,23
|14,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,84
|26,84
|-0,55
|