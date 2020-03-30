***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.03.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833064
BIST
12:2787.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -170,06
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:276,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0533
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:277,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:27339,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,37
|Açılış
|: 339,43
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.947.733
|% 10,00
|
|SKTAS
|2,32
|5.512.577
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.687.074
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.944.295
|% 9,91
|
|SNKRN
|2,01
|1.377.242
|% 9,84
|
|GLRYH
|2,16
|222.013
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.036.559
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|QNBFL
|112,50
|1.987.756
|% -8,54
|
|THYAO
|8,65
|342.336.746
|% -2,37
|
|ASELS
|23,26
|241.646.171
|% 0,61
|
|PGSUS
|31,96
|237.001.985
|% -7,47
|
|GARAN
|7,95
|213.559.657
|% 0,89
|
|SASA
|7,73
|197.299.358
|% 6,47
|
|IHLGM
|0,91
|66.982.624
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|25.079.756
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,90
|87.944.954
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,60
|114.320.566
|% 0,39
|
|THYAO
|8,65
|342.336.746
|% -2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0180
|8,0582
|% 0,21
|
|Frank
|6,7722
|6,8130
|% 0,21
|
|Riyal
|1,7250
|1,7336
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,36
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-1,60
|