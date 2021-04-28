***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.04.2021 07:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931537
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,2424
En Düşük
8,1990
18:059,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9660
En Düşük
9,9098
18:05467,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,77
|Açılış
|: 467,30
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2179
|8,2424
|% 0,46
|
|Euro
|9,9146
|9,9660
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,3677
|11,4247
|% -0,16
|
|Frank
|8,9410
|8,9948
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1847
|2,1957
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-5,29
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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