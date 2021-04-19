***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
19.04.2021 11:42
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi
12:001.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,04
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:008,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0398
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1281
En Düşük
8,0681
12:009,8132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0742
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8132
En Düşük
9,7152
12:00460,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 460,98
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.397.450
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.563.453
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|DESA
|15,27
|11.782.505
|% 6,04
|
|KUTPO
|51,30
|47.533.209
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.354.241
|% -9,95
|
|EDIP
|1,99
|1.524.981
|% -9,95
|
|VAKFN
|21,76
|6.732.759
|% -9,93
|
|SANEL
|4,46
|792.593
|% -9,90
|
|GARAN
|7,12
|718.395.690
|% 1,71
|
|EREGL
|18,11
|540.548.274
|% -0,28
|
|PETKM
|6,55
|406.429.410
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,20
|348.149.736
|% -1,10
|
|SISE
|7,23
|231.301.402
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,84
|226.539.314
|% -1,08
|
|TSKB
|1,28
|132.364.602
|% -0,78
|
|GARAN
|7,12
|718.395.690
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|185.933.661
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,10
|77.183.295
|% -0,90
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1226
|8,1281
|% 0,49
|
|Euro
|9,8070
|9,8132
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,3025
|11,3592
|% 0,24
|
|Frank
|8,8291
|8,8823
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1554
|2,1662
|% 0,27
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-2,99
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,83
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.038
|3.114
|-1,33
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-0,65
|
|Çeyrek
|736
|753
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|0,88
|