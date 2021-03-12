***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.03.2021 09:20
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917780
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0894
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5687
En Düşük
7,4594
18:059,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0726
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0495
En Düşük
8,9387
18:05414,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 414,71
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,40
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5559
|7,5653
|% 1,20
|
|Euro
|9,0259
|9,0491
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,4737
|10,5262
|% 0,42
|
|Frank
|8,0830
|8,1317
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0005
|2,0105
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-12,16
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB