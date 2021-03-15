***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.03.2021 09:51
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918120
BIST
11:341.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:347,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:349,0155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:34419,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 419,19
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:34
|SANKO
|13,21
|49.767.310
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.330.509
|% 9,99
|
|LOGO
|162,10
|23.019.659
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.262.807
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.384.154
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|20.876.870
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.313.730
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,85
|397.364.906
|% -0,78
|
|SISE
|7,75
|301.827.683
|% 1,17
|
|THYAO
|14,65
|275.470.631
|% 1,03
|
|BJKAS
|4,88
|218.482.306
|% 6,32
|
|PETKM
|6,25
|213.238.366
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,27
|194.338.694
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|145.864.029
|% -0,73
|
|GARAN
|8,85
|397.364.906
|% -0,78
|
|BJKAS
|4,88
|218.482.306
|% 6,32
|
|SISE
|7,75
|301.827.683
|% 1,17
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5435
|7,5490
|% -0,24
|
|Euro
|9,0083
|9,0155
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,4943
|10,5469
|% -0,14
|
|Frank
|8,0967
|8,1455
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0080
|2,0181
|% -0,17
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,01
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,56
|