***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.03.2021 09:06
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918363
BIST
10:381.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,17
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:387,5258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:388,9794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:38418,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,79
|Açılış
|: 418,74
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SANKO
|14,53
|33.589.813
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.656.418
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|9.959.191
|% 9,95
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|FENER
|29,10
|198.937.229
|% -7,74
|
|GRNYO
|3,46
|5.929.143
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|POLTK
|319,00
|7.243.778
|% -4,46
|
|GOZDE
|8,92
|297.011.471
|% -2,41
|
|SISE
|7,78
|226.337.798
|% -0,13
|
|GARAN
|8,77
|214.191.146
|% 0,57
|
|FENER
|29,10
|198.937.229
|% -7,74
|
|LOGO
|176,90
|198.343.490
|% 9,13
|
|GOZDE
|8,92
|297.011.471
|% -2,41
|
|SISE
|7,78
|226.337.798
|% -0,13
|
|BJKAS
|5,42
|137.490.672
|% 7,54
|
|YKBNK
|2,73
|69.927.708
|% 1,49
|
|GARAN
|8,77
|214.191.146
|% 0,57
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5239
|7,5274
|% -0,07
|
|Euro
|8,9725
|8,9764
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,3872
|10,4393
|% -0,53
|
|Frank
|8,0893
|8,1380
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0026
|2,0127
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,91
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|-0,68
|