***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2021 09:15
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918585
BIST
10:341.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:347,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:348,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:34418,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,01
|Açılış
|: 419,15
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TRILC
|23,56
|157.572.531
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|193.303.559
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|DOAS
|37,68
|117.979.054
|% 8,28
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,92
|3.578.228
|% -7,89
|
|ACSEL
|23,48
|3.977.888
|% -6,00
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|KARSN
|4,45
|247.152.625
|% 4,22
|
|FROTO
|229,20
|193.303.559
|% 9,98
|
|OTKAR
|449,00
|191.122.577
|% 2,25
|
|SISE
|7,85
|171.572.907
|% 0,51
|
|TRILC
|23,56
|157.572.531
|% 9,99
|
|EKGYO
|2,24
|128.157.070
|% -0,44
|
|KARSN
|4,45
|247.152.625
|% 4,22
|
|GSRAY
|4,19
|108.777.559
|% 1,21
|
|SISE
|7,85
|171.572.907
|% 0,51
|
|BJKAS
|5,90
|123.734.325
|% 6,50
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5106
|7,5160
|% 0,41
|
|Euro
|8,9371
|8,9484
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4273
|10,4796
|% 0,54
|
|Frank
|8,0868
|8,1355
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9994
|2,0094
|% 0,44
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|3,04
|
|Altın Gr.
|419
|420
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,03
|
|B. Petrol
|68,77
|68,77
|0,38
|