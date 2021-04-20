***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.04.2021 09:05
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.BE (Kaydi Pay, Miktar: 2.488.476,051 TL nominal, Aracı: YAT, Kapanış Tarihi: 21.04.2021) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929350
BIST
10:241.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,01
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.376
10:248,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0095
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:249,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0373
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:24461,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 461,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:22
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.998.164
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|7.978.845
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,30
|11.168.441
|% 6,34
|
|PEKGY
|1,46
|33.658.866
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|LUKSK
|54,15
|2.082.870
|% -9,45
|
|ANELE
|4,99
|16.057.271
|% -9,11
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,14
|330.314.395
|% 2,00
|
|PETKM
|6,55
|176.929.149
|% -0,91
|
|EREGL
|18,08
|128.523.816
|% -0,44
|
|SISE
|7,29
|83.101.699
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,37
|80.313.218
|% 1,24
|
|GARAN
|7,14
|330.314.395
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,13
|56.842.839
|% 2,40
|
|PETKM
|6,55
|176.929.149
|% -0,91
|
|PEKGY
|1,46
|33.658.866
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.439.071
|% 0,78
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0940
|8,0968
|% 0,11
|
|Euro
|9,7754
|9,7789
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,3151
|11,3719
|% 0,36
|
|Frank
|8,8282
|8,8814
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% 0,25
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,53
|