***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 11:39
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818760
BIST
11:48120.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,64
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:486,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:486,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:48306,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,80
|Açılış
|: 306,45
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.083.796
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.446.505
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,45
|38.253.677
|% 10,70
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|SAYAS
|3,65
|3.146.482
|% -5,93
|
|QNBFB
|53,75
|491.804
|% -5,70
|
|GYHOL
|28,08
|1.649.827
|% -4,62
|
|ASELS
|28,52
|851.219.945
|% 1,86
|
|THYAO
|14,79
|401.725.315
|% -0,20
|
|TTKOM
|8,36
|281.804.187
|% 1,46
|
|TSPOR
|4,29
|281.118.690
|% 8,61
|
|TUPRS
|112,50
|254.738.945
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,90
|62.757.068
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,29
|281.118.690
|% 8,61
|
|KRSTL
|2,29
|124.239.167
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|194.089.289
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,34
|61.026.091
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8242
|7,8634
|% 0,17
|
|Frank
|6,1709
|6,2081
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6086
|1,6167
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,95
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|