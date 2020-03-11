***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 17:24
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827147
BIST
17:12100.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -121,61
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
17:126,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0435
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
17:127,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0765
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
17:12330,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,59
|Açılış
|: 330,29
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|125.452.007
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|158.306.438
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|229.252.148
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.880.681
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,93
|122.372.896
|% 18,93
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|766.698
|% -14,95
|
|PKENT
|129,70
|251.931
|% -14,78
|
|BRKSN
|2,95
|2.695.793
|% -14,74
|
|ALCTL
|16,17
|23.674.946
|% -13,76
|
|ASELS
|25,82
|1.012.772.678
|% -0,31
|
|THYAO
|9,69
|831.196.914
|% -2,81
|
|GARAN
|9,51
|466.764.626
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,30
|323.490.284
|% -9,85
|
|GSRAY
|2,35
|265.664.074
|% -8,56
|
|IHLGM
|1,12
|197.052.533
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|264.798.944
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|150.200.251
|% -8,00
|
|ADESE
|1,33
|155.397.881
|% 6,40
|
|GSRAY
|2,35
|265.664.074
|% -8,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9916
|8,0317
|% 0,81
|
|Frank
|6,5956
|6,6353
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6451
|1,6533
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|8,73
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,39
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.182
|2.236
|26,51
|
|Yarım
|1.054
|1.082
|12,83
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,96
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|-1,00
|