IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.135.029
|% 10,00
|GUSGR
|1,87
|40.859.638
|% 10,00
|VESTL
|9,90
|26.744.781
|% 10,00
|CLEBI
|68,20
|3.992.267
|% 10,00
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8362
|7,8755
|% -0,94
|Frank
|6,5948
|6,6345
|% -1,02
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,03
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,60
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|Tam
|2.112
|2.165
|-3,10
|Yarım
|1.021
|1.047
|-1,50
|Çeyrek
|512
|524
|-0,75
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
Seans Raporu
- 15:35ISGYO Yüzde 8.59 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 018, 676 adet işlem
- 15:34YKSLN Yüzde 9.22 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 426 adet işlem
- 15:33NETAS Yüzde 8.28 oranında artışla 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 818 adet işlem
- 15:32MNDRS Yüzde 8.91 oranında artışla 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 283 adet işlem
- 15:31XU100 Endeks 98, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 77 üstünde . İşlem hacmi 6, 522.00 milyon TL de