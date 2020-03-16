***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:53
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829196
BIST
12:5089.708
En Yüksek
|Değişim
|: -6,17%
|| -5.896,98
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
12:506,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:507,1393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1063
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:50312,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,59
|Açılış
|: 312,98
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|8.448.171
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,89
|40.734.060
|% 5,86
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|BRKSN
|2,16
|1.346.290
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|742.661
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|723.327
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|149.286
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.054.544
|% -10,00
|
|ASELS
|23,56
|326.344.407
|% -7,46
|
|THYAO
|8,53
|261.711.505
|% -6,67
|
|GARAN
|8,36
|251.876.521
|% -7,21
|
|ECILC
|3,75
|138.479.151
|% -7,64
|
|YKBNK
|2,09
|90.986.516
|% -5,43
|
|IHLGM
|0,88
|47.611.173
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|67.143.580
|% -7,97
|
|YKBNK
|2,09
|90.986.516
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,16
|48.302.965
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.674.879
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8025
|7,8416
|% 0,71
|
|Frank
|6,7388
|6,7794
|% 1,70
|
|Riyal
|1,6944
|1,7029
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,13
|
|Altın Gr.
|312
|312
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.083
|2.137
|13,11
|
|Yarım
|1.007
|1.034
|6,34
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|13,24
|13,28
|-1,46
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|-0,30
|
|B. Petrol
|31,27
|31,27
|-2,58
|