***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:39
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829913
BIST
11:2485.710
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -2.177,90
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
85.710
11:246,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,4420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4482
En Düşük
6,4177
11:247,1725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,1620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:24307,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -6,05
|Açılış
|: 307,56
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.271.228
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|KAPLM
|3,78
|71.653
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.599.758
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.738.386
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.880.774
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.172.554
|% -10,00
|
|ASELS
|21,86
|244.736.618
|% -4,62
|
|THYAO
|7,86
|228.952.900
|% -4,50
|
|GARAN
|8,22
|149.699.617
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,95
|66.825.562
|% -0,34
|
|HALKB
|4,89
|58.784.625
|% -1,21
|
|IHLGM
|0,78
|35.708.868
|% -9,30
|
|TSKB
|0,88
|36.937.313
|% 0,00
|
|THYAO
|7,86
|228.952.900
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,02
|55.832.567
|% -0,49
|
|KARSN
|1,24
|33.121.866
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8358
|7,8751
|% -0,44
|
|Frank
|6,7428
|6,7834
|% -0,34
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,33
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,90
|30,90
|0,85
|