***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 17:31
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841792
BIST
17:31100.820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -775,48
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:316,9894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0397
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:317,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0587
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6180
En Düşük
7,5375
17:31383,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.633.316
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.926.423
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.038.325
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|ISMEN
|5,74
|110.458.690
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.910.030
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.791.827
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.755.038
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.386.389.562
|% -0,83
|
|THYAO
|10,61
|692.925.158
|% -0,09
|
|ASELS
|26,98
|608.865.745
|% -1,53
|
|PETKM
|3,54
|481.230.708
|% -1,67
|
|AFYON
|2,69
|442.485.663
|% 5,91
|
|ADESE
|1,46
|263.559.682
|% -5,19
|
|AFYON
|2,69
|442.485.663
|% 5,91
|
|GARAN
|8,34
|1.386.389.562
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,09
|313.299.150
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,06
|154.971.350
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7309
|8,7747
|% 1,04
|
|Frank
|7,1802
|7,2235
|% 1,01
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-6,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.510
|-2,50
|
|Tam
|2.517
|2.571
|-2,60
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,30
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,15
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,65
|26,65
|2,43
|