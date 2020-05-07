***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 11:49
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843285
BIST
11:4498.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 351,70
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:447,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0388
|Açılış
|: 29,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7200
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:447,8244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0501
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,05
|Açılış
|: 3,50
|
|Önceki Kapanış
|: 3,45
|
3,51
En Düşük
3,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.834.204
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|DEVA
|13,74
|9.579.481
|% -6,21
|
|GEDIK
|21,48
|5.902.210
|% -6,04
|
|KRDMD
|2,67
|605.342.874
|% 7,66
|
|GARAN
|8,06
|291.492.991
|% -0,12
|
|THYAO
|10,67
|290.147.692
|% 1,04
|
|GUSGR
|3,20
|238.046.488
|% 0,31
|
|PETKM
|3,61
|224.668.362
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,67
|605.342.874
|% 7,66
|
|GUSGR
|3,20
|238.046.488
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,13
|149.100.548
|% 0,95
|
|PETKM
|3,61
|224.668.362
|% 1,12
|
|DOHOL
|1,94
|105.564.586
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9141
|8,9588
|% 0,62
|
|Frank
|7,3811
|7,4256
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9191
|1,9287
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,42
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,09
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,80
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,40
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,50
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,74
|29,74
|0,02
|
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