***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:00
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847128
BIST
10:41105.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 971,51
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
10:416,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:417,4691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:41375,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,13
|Açılış
|: 375,49
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|3.134.948
|% 9,83
|
|KENT
|517,90
|5.175.478
|% 9,35
|
|MNDRS
|1,98
|88.258.778
|% 8,79
|
|PENGD
|3,75
|61.668.789
|% 7,76
|
|BIZIM
|14,95
|54.385.151
|% 7,55
|
|CMENT
|31,68
|612.556
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.093.446
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|2.532.414
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.421.823
|% -9,97
|
|THYAO
|13,00
|1.144.397.232
|% 5,43
|
|PGSUS
|61,50
|360.661.698
|% 4,06
|
|GARAN
|7,67
|208.825.528
|% 0,39
|
|TUPRS
|86,30
|162.369.392
|% 2,86
|
|TAVHL
|21,52
|155.376.026
|% 4,57
|
|THYAO
|13,00
|1.144.397.232
|% 5,43
|
|EKGYO
|1,45
|87.769.620
|% 1,40
|
|MNDRS
|1,98
|88.258.778
|% 8,79
|
|ZOREN
|1,46
|52.612.700
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,21
|71.120.351
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3064
|8,3480
|% 0,31
|
|Frank
|6,9724
|7,0144
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,32
|
|Altın Gr.
|375
|375
|3,03
|
|Cumhuriyet
|2.438
|2.468
|21,60
|
|Tam
|2.510
|2.532
|22,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|10,90
|
|Çeyrek
|612
|620
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|