***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2020 16:24
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852497
BIST
16:20116.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 880,09
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:206,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:207,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0611
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:20388,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,35
|Açılış
|: 388,64
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,68
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.602.227
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.780
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.766.049
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|113.234.306
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.533.976
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|919.820.022
|% 1,46
|
|GARAN
|8,51
|640.775.436
|% -0,12
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|SKBNK
|1,42
|554.050.882
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|ODAS
|2,17
|599.391.245
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,97
|434.674.257
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5349
|8,5777
|% 0,29
|
|Frank
|7,2341
|7,2777
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|12,36
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.531
|7,40
|
|Tam
|2.583
|2.595
|7,70
|
|Yarım
|1.259
|1.269
|3,70
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,05
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,28
|